شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في التاريخ...السعودية تعلن عن حدث تاريخي حدث في صحن المطاف وجوار الكعبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حدث تاريخي غير مسبوق، أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين يوم الجمعة عن تسجيل أعلى رقم للمعتمرين في يوم واحد، حيث بلغ عددهم قرابة نصف مليون معتمر.

يعد هذا الإنجاز دليل على الجهود المبذولة لتسهيل أداء المناسك وتوفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن

شهد المسجد الحرام يوم الجمعة توافد غير مسبوق للمعتمرين، حيث تم تسجيل حضور حوالي 500,000 معتمر في يوم واحد.

يعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ المسجد الحرام، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الجهات المعنية لضمان سلاسة أداء المناسك وتوفير الخدمات اللازمة للمعتمرين

التقنيات الحديثة في إدارة الحشود

لمواكبة هذا الارتفاع الكبير في أعداد المعتمرين، اعتمدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين على تقنيات متطورة لرصد أعداد المعتمرين داخل المسجد الحرام.

تساهم هذه التقنيات في دعم التخطيط الفعّال وإدارة الحشود وفق معايير عالية الدقة، مما يضمن سلامة وراحة المعتمرين.

خدمات متكاملة لضيوف الرحمن

بالإضافة إلى التقنيات الحديثة، تم توفير مجموعة من الخدمات لضمان راحة المعتمرين، منها

توزيع مياه زمزم: تم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي يوميًا، مع توفير 25,000 (ترمس زمزم) يوميا لتسهيل عملية الشرب

خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة: توفير أكثر من 13,650 عربة، منها 700 عربة كهربائية، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

خدمات الإرشاد والتوجيه: يتواجد في ساحات الحرم أكثر من 123 مرشد ومطوف لتقديم النصح والإرشاد للمعتمرين والمصلين

استعدادات مكثفة لشهر رمضان المبارك

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتأهب مكة المكرمة لاستقبال أكثر من مليوني معتمر، حيث رفعت الأجهزة الحكومية في السعودية من جاهزيتها، ووضعت الخطط اللازمة لإدارة الحشود وتيسير عملية دخول وخروج المعتمرين من المسجد الحرام.

إحصائيات سابقة لأعداد المعتمرين

لإعطاء صورة أوضح عن التطور في أعداد المعتمرين، نشير إلى بعض الإحصائيات السابقة

رمضان 2023: سجل المسجد الحرام حضور أكثر من 1.5 مليون مصلي ومعتمر في يوم واحد.

ليلة 27 رمضان 2023: استقبل المسجد الحرام أكثر من 2.6 مليون مصلٍ ومعتمر.

الربع الثالث من عام 2024: ارتفع عدد المعتمرين بنسبة 35% ليصل إلى 6.25 مليون معتمر.

يبرز هذا الحدث التاريخي قدرة المملكة العربية السعودية على إدارة الحشود الكبيرة وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تستمر الجهود لضمان تجربة روحانية مميزة وآمنة للمعتمرين والمصلين في المسجد الحرام,