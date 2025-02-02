شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات لتدعيم هجوم الزمالك بثنائي أجنبي فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل إدارة نادي الزمالك قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمد فترة القيد الأفريقي لنهاية شهر فبراير من أجل التروي فى البحث عن ثنائي أجنبي مميز، يتم من خلاله تدعيم الشق الهجومي للفريق، خاصة أن السويسري جروس شدد على ضرورة تلك التدعيمات، بعدما نجح المجلس فى التعاقد مع أحمد حسام من الجونة ومحمود جهاد من فاركو لدعم الدفاع.

وينوى مسئولو نادى الزمالك عدم التسرع فى التعاقد مع اللاعبين الأجانب حتى لا يتعرضوا لمأزق المقالب فى هذا الملف، لا سيما أن الوقت أمامهم ما زال طويلاً بعد مد القيد الأفريقي ليوم 28 فبراير الجاري، وبالتالي فإن الجميع رفع شعار التأنى والصبر.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الخميس الماضي، مد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية حتى 28 فبراير 2025، بعدما كان من المقرر أن تنتهي أمس الجمعة 31 يناير.