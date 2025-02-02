شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى منتخب مصر بعد الاطمئنان على أرضية ملعب أدرار قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بعد الاطمئنان على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير، الذى يستضيف مباريات الفراعنة الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2025 بعد وقوعه فى المجموعة الثانية مع جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

ويتسع استاد أدرار لأكثر من 45 ألف متفرج، ويستهل منتخب الفراعنة البطولة القارية على أمل استعادة اللقب الغائب منذ 15 عامًا، حيث تكون ضربة البداية بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل، على أن تكون المواجهة الثانية أمام جنوب أفريقيا، يوم 26 من الشهر نفسه، فيما تكون المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام أنجولا يوم 29 ديسمبر.

وقال حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، خاصة أن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل، ولم تعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.