شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك فى مواجهة قوية أمام كرواتيا بختام بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم، الأحد، منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى نسختها رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث يقام لقاء النهائى بين الدنمارك وكرواتيا فى السابعة مساءً. بينما يتنافس على الميدالية البرونزية منتخب فرنسا والبرتغال فى الرابعة عصرا.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم 2025، بعدما احتل منتخب اليد المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.