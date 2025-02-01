الامارات | 200 متسابق في «يوم دبي البحري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار غداً الأحد، على فعاليات (يوم دبي البحري 2025) الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ جميرا بمشاركة نحو 200 متسابقا ومتسابقة من محترفي وهواة رياضات قوارب التجديف الحديث وسباقات القوارب الشراعية الحديثة بمختلف أنواعها إضافة إلى محبي هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك.

وتقدم المشاركين في الحدث أبطال وبطلات من المنتخبات الوطنية والأندية والأكاديميات والذين يمثلون عدداً من المؤسسات هي نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي زوارق شاطئ دبي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وجامعة نيويورك أبوظبي ومونتي للتجديف وشرطة دبي

كما جمعت الفعاليات المتنوعة في (يوم دبي البحري 2025) أبناء الجاليات المقيمة الذين شاركوا في مختلف الفعاليات، وتستكمل اليوم منافسات سباق دبي للشراعية الحديثة (الجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات 2025) والتي كانت قد انطلقت اليوم السبت.