الامارات | العين يسقط في فخ خورفكان ويبتعد عن سباق اللقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق العين في فخ التعادل الإيجابي 2-2 خارج أرضه أمام مستضيفه خورفكان، في اللقاء الذي جمع بين الطرفين مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وشكل التعادل ضربة كبيرة لمساعي الفريق، الذي كان يبحث عن التعويض في اللقاء بعد أيام من وداعه لمسابقة كأس رئيس الدولة على يد الجزيرة من الدور ربع النهائي. إذ رفع «الزعيم» رصيده إلى 23 نقطة، مبتعداً بفارق كبير عن المتصدرين شباب الأهلي والشارقة، ما أضعف آماله بشكل كبير في المنافسة على اللقب، بينما وصل خورفكان النقطة إلى النقطة 15.

وكان العين قد وجد نفسه في موقف صعب حتى قبل مرور الربع ساعة الأولى، إذ تلقى هدفين سريعين عن طريق حمدان البشر في الدقيقة 9 وشيكنا دومبيا في الدقيقة 12.

وأمام الصعوبات، اضطر المدرب ليوناردو جارديم إلى الدفع بورقة هجومية، متمثلة في المهاجم سفيان رحيمي، بدلاً من المدافع كوامي أوتوي.

وانتظر «الزعيم» حتى الدقيقة 47 لافتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه لابا كودجو، قبل أن يضيف البديل سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 58. وألغى الحكم هدفاً سجله لابا كودجو في الدقيقة 74 بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 2-2.