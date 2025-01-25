الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي - عجمان 17:10
العين - الجزيرة 20:00
نابولي - يوفنتوس 21:00
إمبولي - بولونيا 23:45
ليفربول - إبسويتش تاون 19:00
ساوثهامتون - نيوكاسل 19:00
وولفرهامبتون - أرسنال 19:00
مانشستر سيتي - تشيلسي 21:30
أتلتيكو مدريد - فياريال 19:15
إشبيلية - إسبانيول 21:30
بلد الوليد - ريال مدريد 00:00
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