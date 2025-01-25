اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة

شباب الأهلي - عجمان 17:10

العين - الجزيرة 20:00

نابولي - يوفنتوس 21:00

إمبولي - بولونيا 23:45

- إبسويتش تاون 19:00

ساوثهامتون - نيوكاسل 19:00

وولفرهامبتون - أرسنال 19:00

مانشستر سيتي - 21:30

أتلتيكو مدريد - فياريال 19:15

إشبيلية - إسبانيول 21:30

بلد الوليد - 00:00

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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