الامارات | «إيه إم» يظفر بكأس اتحاد البولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق «إيه إم»، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، بكأس بطولة اتحاد الإمارات للبولو، بفوزه على فريق أبوظبي 8-7 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب «إعمار» بنادي دبي للبولو بالمرابع العربية.

ونال فريق بن دري، بقيادة راشد بن دري، المركز الثالث بفوزه على فريق الباشا 8-5.

توج الفائزين نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، سعيد بن دري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد الرقباني، وقائد فريق نون، راشد محمد العبار، ومدير عام النادي، نايف بوحمدان. من جهتها، أعربت الشيخة علياء آل مكتوم عن سعادتها بالفوز بكأس البطولة للمرة الأولى، وقالت في تصريحات صحافية: «هذا الفوز جاء بعد التعاون المميز بين عناصر الفريق، وأشكر اتحاد الإمارات للبولو على الجهود الكبيرة التي يقدمها للعبة وممارسيها ونجومها، والشكر موصول لنادي دبي للبولو والفروسية الذي سخّر كل سبل الوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح».