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الامارات | لاعب عربي في طريقه إلى مانشستر يونايتد

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  • الامارات | لاعب عربي في طريقه إلى مانشستر يونايتد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن نادي مانشستر يونايتد في طريقه لإبرام صفقة مع لاعب عربي في مركز الظهير الأيسر بعدما تعثرت صفقة ضم مدافع باريس سان جيرمان نونو مينديش بسبب المبالغة في المطالب المالية.

وقالت الصحيفة إن "مانشستر يونايتد تلقى رداً من باريس سان جيرمان بأنه يوافق على رحيل مينديش مقابل 50 مليون جنيه إسترليني بجانب راتبه الضخم، الأمر الذي دف إدارة النادي الإنجليزي للدراسة التعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري ظهير نادي وولفرهامبتون المتألق في ".

وسجل ريان آيت نوري أربعة أهداف، وخمسة تمريرات حاسمة في 22 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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