بطولة إيطاليا: روما يتابع صحوته ويعبر اختبار جنوى بنجاح

الرياص - اسماء السيد - روما : تابع روما صحوته تحت قيادة مدربه كلاوديو رانييري بتغلّبه على ضيفه جنوى 3 1 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجّل الأوكراني أرتيم دوفبيك (25) والبديل ستيفان الشعراوي (60) وحارس المرمى نيكولا ليالي (73 بالخطأ في مرمى فريقه) لروما، وباتريتسيو مازيني (33) لجنوى.

ورفع روما رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، محققا انتصاره الثالث مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات بالدوري، وتابع بذلك سلسلته الإيجابية في مستهل فترة سيخوض فيها اختبارات صعبة أمام أودينيزي ونابولي وميلان في المراحل الثلاث المقبلة.

وتجمد رصيد جنوى بقيادة الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

في الدقيقة 25، لعب البلجيكي أليكسيس سالميكرز عرضية من الجهة اليمنى، تابعها قائد روما لورنتسو بيليغيريني من مسافة قريبة لكن حارس مرمى الضيوف ليالي تصدّى لها، فتهيّأت أمام دوفبيك الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

وسرعان ما عاد جنوى المباراة إلى نقطة الصفر عبر لاعب الوسط مازيني الذي تابع بتسديدة "على الطاير" ركلة ركنية نفّذها فابيو ميريتي المعار من يوفنتوس (33).

وفي الشوط الثاني حسم أصحاب الأرض الأمور بداية عبر البديل الشعراوي بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من على مشارف منطقة الجزاء استقرت إلى يسار ليالي، بعد تمريرة حاسمة من نجم الفريق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا.