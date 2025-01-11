بطولة فرنسا: موناكو يواصل نزيف النقاط

الرياص - اسماء السيد - باريس : واصل موناكو نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه نانت 2 2 الجمعة على ملعب "لابوجوار" في نانت في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعاد فريق الإمارة من بعيد وأفلت من الخسارة الثانية تواليا بعدما تخلف بهدفين لماتيس البين (12) وكيفان أميان (47) اثر تمريرتين حاسمتين من الويلزي سوربا توماس، قبل أن يرد الضيوف بهدفين في سبع دقائق عبر الدوليين السويسري بريل إمبولو (52) والغاني محمد ساليسو (59).

وهي النقطة الخامسة لموناكو في مبارياته الخمس الاخيرة وعجز عن اللحاق ولو مؤقتا بمرسيليا الى المركز الثاني حيث رفع رصيده الى 31 نقطة بفارق نقطتين خلف الفريق الجنوبي الذي يحل ضيفا على مرسيليا السبت.

وبات موناكو مهددا بلحاق ليل وليون به الى المركز الثاني في حال فوز الاول على مضيفه أوكسير لاحقا، والثاني على مضيفه بريست السبت.

وبعد انطلاقة قوية هذا الموسم، تراجعت وتيرة فريق الإمارة في الأسابيع الاخيرة بعد أن مني بخسارتين مقابل فوز وتعادلين في آخر 5 مراحل من "ليغ 1"، فضلا عن خسارتين في دوري أبطال أوروبا قبل ان يستهل العام بخسارته امام سان جرمان في مواجهة كأس الأبطال الفرنسية التي أقيمت في الدوحة (0 1) الاحد.

ومُني موناكو اللاهث خلف لقبه الأول منذ عام 2017 عندما توج بالدوري، بخسارة ثالثة في نهائي كأس الأبطال أمام سان جرمان بعد عامي 2017 (1 2) و2018 (0 4).

في المقابل، تعادل نانت للمرة الثانية تواليا بعد الاولى مع ليل (1 1) في المرحلة الماضية، والسابعة هذا الموسم فرفع رصيده الى 16 نقطة وتخلص مؤقتا من المركز السادس عشر مرتقيا الى الرابع عشر بفارق الاهداف امام أنجيه وسانت إتيان اللذين يلعبان الأحد مع مضيفيهما مونبلييه وباريس سان جرمان المتصدر تواليا.

وتأثر موناكو بغيابات عديدة في صفوفه أبرزها الجزائري الأصل ماغنيس أقليوش الذي انسحب في اللحظة الأخيرة، والروسي ألكسندر غولوفين وجورج إيلينيكينا والياباني تاكومي مينامينو والأميركي فلورين بالوغون.

واستفاد مونكاو من خطأين فرديين فادحين لأصحاب الأرض للعودة في النتيجة، في حين بذل نانت كل ما في وسعه هجوميا لتحقيق الفوز لكنه فرط في تقدمه بثنائية نظيفة.