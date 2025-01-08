شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته بمعسكر القاهرة قبل السفر إلى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته داخل معسكره المغلق بالكلية الحربية، قبل السفر إلى نيجيريا غداً الخميس، استعداداً لمواجهة فريق إنيمبا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، والمقرر إقامتها على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري.

من جانبها، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وأنيمبا، ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير " ، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد " ، فيما يقوم " أحمد حسن حسين " بمهام الحكم الرابع.

كما سيقوم الغاني بروسبير هاريسون أدو بمهام مراقب المباراة ، ويتولى الأثيوبي جيزاتي أليميو مهام مراقب الحكام ، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى أمادو نجويما من غينيا الاستوائية بينما تتولى ليديا ياكو دونكور مهام المنسق الأمني للمباراة ، فيما يتولى النيجيري اديمولا اولاجايري مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.