شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى لخوض مباراة سموحة بالدوري المصري اليوم، الثلاثاء، ثم يواجه ستاد أبيدجان الإيفواري مساء السبت المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار، علماً بأن المارد الأحمر فاز على استاد أبيدجان في لقاء الجولة الأولى بنتيجة 4-2 بالقاهرة.

وتراجع فريق الأهلي للمركز الثاني فى ترتيب المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوز منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي باستاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، بالجولة الرابعة بدور المجموعات الإفريقي.

وحقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا غاليا بهدف دون رد على حساب الأهلي في انطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وانتظر بطل الجزائر حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل هدف الانتصار القاتل عن طريق نوفل كاشف.

وبهذه النتيجة تنتهي سلسلة الأهلي التاريخية الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة في آخر 27 مباراة في البطولة الأفريقية.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) - 8 نقاط.

2- الأهلي (مصر) - 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) - 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان (كوت ديفوار) - نقطة واحدة.

الأهلي استهل مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 قبل التعادل السلبي مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ثم الانتصار الكبير على شباب بلوزداد 6-2 في الدور الأول.

في المقابل، تعثّر شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية على ملعبه أمام أورلاندو بيراتس وخسر 1-2، قبل الفوز خارج الديار على استاد أبيدجان 1-0 ثم الخسارة من الأهلي 2-6.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال أفريقيا أمام ستاد أبيدجان

يستعد الأهلى لمواجهة ستاد أبيدجان الايفواري فى السادسة مساء السبت المقبل، وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.