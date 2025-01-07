شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ التدريب فى معسكر إسبانيا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب اليد مرانه اليوم، الثلاثاء، فى إسبانيا لخوض دورة ودية دولية استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها الدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وتضم دورة إسبانيا الودية، منتخبات مصر والنرويج ورومانيا وإسبانيا والأرجنتين وسلوفاكيا، ويخوض خلالها منتخبنا ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلعب مع النرويج ورومانيا والمواجهة الثالثة تتحدد حسب سير المنافسات.