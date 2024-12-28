شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتلقى تقريراً من محللي الأداء فى الأهلي عن إنبي والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الجهاز الفني للنادى الاهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، من محللي الأداء بالفريق تقريراً شاملاً عن فريق انبى قبل مباراة الفريقين في الخامسة مساء الإثنين، في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويتضمن التقرير ملخصاً لأداء الفريق البترولي هذا الموسم في بطولة الدوري، ويسعى المدير الفني للأهلي لاستكشاف الفريق جيداً قبل المباراة التي ستجمعهما مساء الإثنين باستاد المقاولون العرب.

وبعيداً عما سبق، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المصري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز ، وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "واجهنا منافسًا قويًّا، ونجحنا في تسجيل الأهداف، وحققنا هدفنا بالفوز على المصري".

وأضاف المدير الفني، "لدينا لاعبون مميزون في تسديد الكرات الثابتة، سواء وسام أبو علي أو يحيى عطية الله، الذي نجح في التسجيل اليوم، ونحن سعداء بالهدف الذي سجله ، وأوضح كولر أن الأهلي مقبل على مباريات كثيرة في الفترة المقبلة، ويسعى الجهاز الفني إلى إشراك اللاعب الجاهز، مع منح راحة لبعض اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية مع الفريق.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.