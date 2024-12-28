ترمب يصعّد حربه ضد الهجرة والمكسيك تسعى للحماية

في ظل تصاعد السياسات الأمريكية الصارمة تجاه المهاجرين، تسعى المكسيك لاتخاذ تدابير مبتكرة لحماية مواطنيها من تداعيات حملة الترحيل التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. وأعلنت السلطات المكسيكية عن اختبار تطبيق جديد للهواتف المحمولة يُتيح للمهاجرين إرسال إشعارات طارئة إلى أقاربهم والقنصليات في حال تعرضهم لخطر الاحتجاز من قبل سلطات الهجرة الأمريكية.

وأوضح وزير الخارجية المكسيكي، خوان رامون دي لا فوينتي، أن التطبيق يوفر ما يُعرف بـ«زر الذعر»، الذي يرسل تنبيهًا فوريًا إلى أقارب المستخدم وأقرب قنصلية مكسيكية بمجرد الضغط عليه. وأضاف أن النسخة التجريبية أظهرت نتائج واعدة وأن التطبيق سيُطلق رسميًا في يناير المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكسيكية مكثفة استجابة لسياسات ترمب المتشددة التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك التهديد بعمليات ترحيل جماعية. وأكدت المكسيك تعزيز كوادر قنصلياتها وتقديم الدعم القانوني للمهاجرين لمواجهة التحديات القانونية والإدارية المرتبطة بالترحيل.