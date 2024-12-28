ترمب يصعّد حربه ضد الهجرة والمكسيك تسعى للحماية

وأوضح وزير الخارجية المكسيكي، خوان رامون دي لا فوينتي، أن التطبيق يوفر ما يُعرف بـ«زر الذعر»، الذي يرسل تنبيهًا فوريًا إلى أقارب المستخدم وأقرب قنصلية مكسيكية بمجرد الضغط عليه. وأضاف أن النسخة التجريبية أظهرت نتائج واعدة وأن التطبيق سيُطلق رسميًا في يناير المقبل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكسيكية مكثفة استجابة لسياسات ترمب المتشددة التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك التهديد بعمليات ترحيل جماعية. وأكدت المكسيك تعزيز كوادر قنصلياتها وتقديم الدعم القانوني للمهاجرين لمواجهة التحديات القانونية والإدارية المرتبطة بالترحيل.
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