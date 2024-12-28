وفاة عارضة الأزياء والممثلة ديل هادون واشتباه تعرضها للتسمم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - رحلت عن عالمنا الممثلة وعارضة الأزياء السابقة ديل هادون عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد اشتباه تعرضها للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون

تفاصيل وفاة ديل هارون

وتعود واقعة وفاة الفنانة ديل هادون حينما وصلت شرطة بلدة سولبيري إلى منزل زوج ابنتها الفنان مارك بلوكاس، في مقاطعة باكس بـ ولاية بنسلفانيا، في حوالي الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي أمس الجمعة 27 من ديسمبر، بعد تلقي مكالمة على الرقم 911، حسبما ذكرت شبكة "CBS News".

ووفقاً لتقرير الشرطة، عثرت السلطات على رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر 76 عاماً فاقد الوعي في الطابق الأول من المنزل، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى روبرت وود جونسون الجامعي في نيو جيرسي، حيث يتلقى العلاج.



وبالوقت نفسه تم العثور على امرأة متوفاة في غرفة نوم بالطابق الثاني، ومن خلال تصريح لصحيفة "USA Today" أكد نائب الطبيب الشرعي لمقاطعة باكس، ويُدعى إليوت جروس، أن الجثة تعود إلى الفنانة ديل هادون موضحاً أنه يجري إعداد تقرير السموم لتحديد السبب الرسمي لوفاتها.

كما قد أعلنت السلطات أن اثنين من المُسعفين تم نقلهما إلى مستشفى محلي بسبب التعرض لغاز أول أكسيد الكربون، في حين تم علاج ضابط شرطة في مكان الحادث.



وكانت قد ذكرت قناة "ABC 6" أن أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا موجودين داخل المنزل الرئيسي في العقار لم يتأثروا بتسرب أول أكسيد الكربون المشتبه به في التسبب بحالات الوفاة، كما أعلنت الشرطة أنها تعتقد حالياً أن أبخرة من غلاية قد تكون وراء التسرب المشتبه به وأن التحقيق لا يزال جارياً.

المسيرة الفنية والمهنية لـ ديل هادون

يُذكر أن ديل هادون عملت طوال حياتها ما بين التمثيل و عروض الأزياء، وببداية حياتها المهنية عملت عارضة أزياء وظهرت على العديد من أغلفة مجلات الموضة، كما أنها شاركت في العديد من الحملات الدعائية للكثير من المُنتجات.

وعلى مستوى السينما بدأت ديل هادون المُشاركة بعدد من الأفلام السينمائية منذ فترة السبعينيات، ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها أفلام "The World's Greatest Athlete، Tilt-A-Whirl"، كما شاركت ببطولة عدد من المسلسلات التلفزيونية وكان آخر الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها هو فيلم "Celebrity" من إخراج وودي ألن.



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