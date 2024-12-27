شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: أنا محسوب على الأهلي وحسن شحاتة "بهدلنى" فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد فتحي نجم الكرة المصرية السابق، أنه إذا كان سينتسب إلى نادٍ فى مسيرته الكروية، فسيكون النادى الأهلي ومن بعده الإسماعيلي.

وقال أحمد فتحي على هامش استضافته ببرنامج "كابيتانو مصر" عبر قناة أون تايم سبورت: "قرار الاعتزال مؤلم وصعب لكن كل قراراتي اتخذها بارتياح ولا أنزعج منها، الموقف صعب بالتأكيد، وأنتسب للأهلي لأني لعبت فيه 12 سنة، وبعد ذلك الإسماعيلي لأن بدايتي كانت في الإسماعيلي".

وأضاف: "حصلت على مجموع 88% أدبي في الثانوية العامة، وقررت التوجه لمجال التدريب وحالياً أعمل على الحصول على الرخص التدريبية، وقدمت في الرخصة B في دبي وعصام الحضري ساعدني عليها".

واختتم: "لعبت في مركز الظهير الأيمن بالصدفة، ولعبت مدافع في أمم أفريقيا بعد إصابة وائل جمعة، ولعبت رأس حربة وأهدرت فرصة، وحسن شحاتة بهدلني أمام الفريق".

وتشهد حلقة اليوم مواجهة قوية بين فريقي، أحمد رفعت ومصطفى رياض. ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.