شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تبعد الأهلي عن ضم الجزائري بغداد بونجاح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

رغم تناثر أنباء قوية على مدار الساعات الماضية حول اقتراب النادي الأهلي من ضم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي الشمال القطري، إلا أن مصدرا في الأهلي كشف لـ"الخليج 365" حقيقة هذه الأنباء.

وأكد المصدر أن النجم الجزائري خارج حسابات الأهلي لأكثر من سبب يأتي في مقدمتها، أولهم ارتفاع سن اللاعب (34 عاماً)، كما أن الأهلي يرغب في ضم لاعبين صغار السن قادرين على العطاء لعدة سنوات قادمة وليس لمدة موسم واحد أو عدة أشهر.

أما السبب الثالث الذي يُبعد الأهلي عن ضم المهاجم الجزائري، فيتمثل في مطالب اللاعب المالية الكبيرة فهو يتقاضى أكثر من 5 ملايين دولار في الموسم الواحد مع ناديه القطري ولا يمكن للأهلي أن يدفع نصف هذا الراتب لأي لاعب مهما كانت قدراته الفنية.

على صعيد آخر، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة رحيل كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما تلقى عرضًا من نادي فاماليساو البرتغالي للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر أن كولر يتمسك ببقاء الدبيس ويرفض رحيله عن الأهلي في يناير، لاسيما أنه سيعتمد عليه في المباريات القادمة بجوار المغربي يحيى عطية الله، وهو ما ظهر في المباريات الأخيرة التي شهدت مشاركة الثنائي في نفس الوقت، من خلال مشاركة أحدهما في مركز الظهير والآخر في مركز الجناح.