شكرا لقرائتكم خبر عن جودوين شيكا أفضل لاعب فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل شيكا جودوين، مهاجم طلائع الجيش، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الزمالك التى أقيمت باستاد الكلية الحربية، ضمن فعاليات الجولة السادسة لدورى نايل.

ونجح المهاجم النيجيرى فى إحراز هدفي فريقه أمام الزمالك، عندما بادر بالتهديف فى الدقيقة 35، ثم عاد وأحرز هدف التعادل فى الدقيقة 55.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

جاء تشكيل الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء، عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي وعماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.