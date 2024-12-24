إيران تعفو عن الأسطورة علي دائي تقرباً للشارع الغاضب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليمات إلى وزير الرياضة برفع العقوبة المفروضة على أسطورة كرة القدم علي دائي، بحسب ما ذكرت صحيفة "اعتماد" المقربة من مكتب الرئاسة الإيرانية اليوم الثلاثاء.

هذه الخطوة التي تم تفسيرها باعتبارها محاولة للتقرب من الشارع الإيراني الغاضب، خاصة أن دائي يتمتع بشعبية كبيرة منذ سنوات قيادته للمنتخب الإيراني لتحقيق نتائج مبهرة، فضلاً عن فترات احتراف دائي في أوروبا، والتي رفع من خلالها اسم بلاده، وخاصة على مستوى قوتها الناعمة في الوقت الذي كانت هناك صورة ذهنية ليست جيدة عن إيران.

وبموجب هذه الخطوة سيتمكن دائي (54 عاما) من العودة إلى كرة القدم، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف تهدئة الاحتجاجات السياسية في البلاد.

وجرى حرمان دائي من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم من قبل السلطات بعد إظهار دعمه للمتظاهرين خلال الموجة الاحتجاجية الواسعة ضد الحكومة في سبتمبر 2022 عقب وفاة السيدة الإيرانية الكردية مهسا أميني.

ويعتبر دائي أسطورة كرة القدم في إيران وهو اللاعب الأكثر ظهورا بقميص منتخب إيران بعد مشاركته في 149 مباراة دولية، وهو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخبات الوطنية على مر التاريخ بعد تسجيله 109 أهداف، متأخرا فقط عن البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 135 هدفا والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 112 هدفا.