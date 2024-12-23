اخبار الرياضه

الامارات | بيتزي للجمهور الكويتي: لا أعدكم بالفوز على منتخب الإمارات

0 نشر
منصور السندي - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بيتزي للجمهور الكويتي: لا أعدكم بالفوز على منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب منتخب الكويت، الأرجنتيني خوان بيتزي إنه لا يعد الجمهور الكويتي بالفوز على منتخب الإمارات خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين الثلاثاء (الساعة 21:30 بتوقيت الإمارات) ضمن الجولة الثانية لبطولة "خليجي 26".

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "نسعى إلى تقديم كل شيء لكن لا أعدكم بالفوز في اللقاء الذي أعتقد أنه سيحدد مصير الأزرق في البطولة".
وأضاف: "منتخب الكويت أمام فرصة جديدة ونأمل تحقيق نتائج مرضية".

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements