الامارات | الإمارات تتصدر الترتيب العام لآسيوية الشطرنج بالعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت دولة الإمارات، الترتيب العام لبطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات للهواة، التي أقيمت في العين، واختتمت منافستها أمس الأحد، بالحصول على 10 ميداليات ملونة.

وجاءت صدارة الإمارات لجدول الترتيب العام بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين، إذ نال الذهبية كل من وافية درويش المعمري من نادي العين، وحمد عصام من نادي الشارقة، ومحمد سعيد الليلي من نادي الفجيرة.

فيما نال الفضية كل من أحلام راشد من نادي دبي، وأحمد الرميثي من نادي أبوظبي، وعبد الله عتيق الرميثي من نادي أبوظبي، فيما حصدت عنود عيسى من نادي فتيات الشارقة ميداليتين فضيتين، وفاز بالبرونزية كل من حلام راشد من نادي دبي و محمد سعيد الليلي من نادي الفجيرة.

وفي التفاصيل للشطرنج الكلاسيكي، شهدت منافسات فردي الرجال في التصنيف أقل من 2000 نقطة، حصول محمد سعيد الليلي من الإمارات على ذهبية، ومحمد رضا عمروف من أوزبكستان على فضية، وزوبان بيجابيلوف من كازاخستان على الفضية.

وفي بطولة السيدات للتصنيف أقل من 2000 نقطة، حققت نادية أنطونوفا من طاجيكستان الميدالية الذهبية، ونالت عنود عيسى من الإمارات الفضية، وأحلام راشد من الإمارات البرونزية.

وفي بطولة الرجال تصنيف أقل من 1700 نقطة، أحرز فرحان إم من الهند الذهبية، وعبد الله عتيق الرميثي من الإمارات الفضية، وجونج بونو أونو من الصين البرونزية.

وفي بطولة السيدات تصنيف أقل من 1700 نقطة، نالت سانندرا آر من الهند الذهبية، وراج روحاني من السودان الفضية، ونورسايا زومابيك من كازاخستان البرونزية.