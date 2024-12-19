موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا من أجل انتزاع صدارة المجموعة الثالثة.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم علي أن يعود الفريق لخوض تدريباته غدا الجمعة استعدادا لموقعة شباب بلوزداد الجزائري.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يقام لقاء الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا في تمام الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة والتي تأجلت بسبب خوض الأهلي مباراة نصف النهائي أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة الأنتر كونتننتال التي أقيمت بقطر السبت الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر التردد الأرضي بينما تنقل قنوات بي إن سبورتس المباراة فضائيا حصريا بناء علي العقد المبرم بين القناة القطرية والاتحاد الإفريقي "الكاف" .

الجهاز الفني للأهلي طالب اللاعبين بالتركيز في المباراة نظرا لأهميتها وتحقيق النقاط الثلاثة من أجل صدارة المجموعة قبل مباراة الفريقين في يناير المقبل بالجزائر خاصة أن أي نتيجة سلبية قد تؤثر علي طموح الفريق في تصدر المجموعة.

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استقر علي البدء برضا سليم في التشكيل الأساسي لمباراة شباب بلوزداد يأتي في ظل النقص الكبير في صفوف الفريق في هذا المركز بعد معاناة طاهر محمد طاهر من الإصابة في الركبة وأيضا غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية بسبب نزلة معوية مما يجعله غير جاهز بصورة كاملة للمباراة.

الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد خوض مباراتين فاز علي ستاد ابي\جان 4-2 وتعادل مع اورلاندو الجنوب افريقي بدون اهداف.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.