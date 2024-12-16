شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى صفحة مباراته مع باتشوكا المكسيكى التى أقيمت السبت على ملعب استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات كأس التحدي، وهي البطولة خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح 5-6 كأس إنتركونتيننتال ؛ وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح بعدما حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 6-5.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري ابطال افريقيا

يستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.



