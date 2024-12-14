الامارات | بينتو أمام فرصة تاريخية لمجاورة أفضل 6 مدربين في تاريخ «الأبيض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، تحدياً مهماً عندما يقود «الأبيض» في النسخة الـ26 من كأس الخليج العربي «خليجي 26» التي تنطلق في الكويت الشهر الجاري، حيث يمتلك فرصة تاريخية لتدوين اسمه ضمن قائمة أفضل المدربين في تاريخ منتخب الإمارات.

ويشارك المدرب، البالغ من العمر 55 عاماً، في البطولة الخليجية للمرة الأولى، ولديه فرصة تحقيق إنجاز غير مسبوق لأي مدرب مع «الأبيض»، وهو الفوز بلقب خليجي إلى جانب حظوظ الفريق القائمة في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقاد باولو بينتو منتخب الإمارات في 21 مباراة منذ تعيينه مدرباً للفريق في يوليو 2023، حيث حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في خمس.

وتعد حظوظ منتخب الإمارات قوية في «خليجي 26»، إذ أوقعته قرعة البطولة للعب ضمن المجموعة الأولى، مع منتخبات الكويت وقطر وعمان، حيث يعيش «الأبيض» أفضل حالاته خلال نوفمبر الماضي، بعدما تمكن من الفوز على ضيفيه قيرغيزستان (3-صفر)، وقطر (5-صفر)، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونال المنتخب الوطني اللقب في نسختين، الأولى في «خليجي 18» عام 2007 في أبوظبي، والثانية في «خليجي 21» عام 2013 في البحرين، بينما كانت أفضل نتائج المنتخب بخلاف اللقبين، الحلول في المركز الثاني، أربع مرات في نسخ 1986 و1988 و1994 و2017، والمركز الثالث، خمس مرات في نسخ 1972 و1974 و1982 و1998 و2014، في المقابل غاب «الأبيض» عن النسخة الخليجية الأولى فقط.

وينافس المدرب باولو بينتو ستة مدربين يعدون الأبرز في تاريخ كرة الإمارات، من خلال أبرز إنجازات الفريق عبر تاريخه، حيث يتصدر القائمة المدرب البرازيلي ماريو زاغالو الذي افتتح إنجازات «الأبيض» بقيادته للتأهل إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا، وأكمل مواطنه كارلوس ألبيرتو بيريرا الإنجاز، وقاد المنتخب الوطني في المونديال أمام منتخبات كولومبيا وألمانيا الغربية ويوغوسلافيا.

من جهته، سجل المدرب الكرواتي توميسلاف إيفيتش اسمه في القائمة بقيادته المنتخب للحصول على فضية كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه عقب خسارته نهائي نسخة 1996 أمام السعودية في الإمارات.

ودخل المدرب الفرنسي الراحل برونو ميتسو تاريخ كرة الإمارات، بعدما قاد الفريق لتحقيق أول لقب خارجي في تاريخه بفوزه بلقب «خليجي 18» في 2007.

أما المدرب المواطن مهدي علي فيحتفظ بإنجازين تاريخيين مع المنتخب، هما الفوز بلقب «خليجي 21» عام 2013 في البحرين كأول مدرب مواطن يحقق هذا الإنجاز، قبل أن ينال ميدالية تاريخية، وهي برونزية كأس أمم آسيا 2015 في أستراليا.

وأخيراً، ينضم إلى القائمة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني الذي قاد المنتخب إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

وأجرت «الإمارات اليوم» استطلاعاً على عدد من جمهور كرة الإمارات، أكدوا خلاله صعوبة اختيار أفضل مدرب في تاريخ المنتخب الوطني، بينما أجمعوا على أن الأفضلية لمصلحة المدرب البرازيلي ماريو زاغالو، والمدرب المواطن مهدي علي، ويأتي بعدهما المدرب الفرنسي برونو ميتسو.

وقالوا إن التأهل إلى كأس العالم 1990 يعد الأبرز في تاريخ كرة الإمارات، مبينين أنه الحدث الأهم الذي يحلم به جميع المنتخبات كل أربعة أعوام، بينما يستحق مهدي علي تدوين اسمه في قائمة أبرز المدربين، خصوصاً أنه المدرب المواطن الأكثر نجاحاً مع منتخبات الشباب والأولمبي، وصولاً إلى المنتخب الأول، إلى جانب أن هذه المنتخبات قدمت كرة قدم رائعة مقرونة بالنتائج الإيجابية.

وأخيراً، نال المدرب الراحل برونو ميتسو ثناء الجمهور، كونه قاد «الأبيض» لتحقيق أول لقب خارجي في تاريخه، بعدما كان قد قاد نادي العين إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2003 للمرة الأولى في تاريخ أندية الإمارات.

وشهدت نتيجة استطلاع «الإمارات اليوم» تفوق مهدي علي بحصوله على 666 صوتاً، وجاء برونو ميتسو ثانياً بحصوله على 153 صوتاً، ثم ماريو زاغالو 70 صوتاً، وكارلوس ألبيرتو بيريرا 56 صوتاً، وألبيرتو زاكيروني 46 صوتاً، وتوميسلاف إيفيتش 45 صوتاً.