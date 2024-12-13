شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: أفشة الأفضل لقيادة الأهلي أمام باتشوكا.. وأتوقع تألق الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي الأسبق، لاعبي القلعة الحمراء من الكرات الثابتة في مباراة باتشوكا في بطولة كأس التحدي، المقرر لها مساء السبت القادم بقطر.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، استعداداته لمباراة باتشوكا المكسيكي المُرتقبة التي ستقام في نفس التوقيت غداً على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية 2024 إنتركونتيننتال، وهي المباراة التي يعول عليها جماهير المارد الأحمر ولاعبو الفريق والجهاز الفني كثيراً من أجل التفوّق على الفريق المكسيكي القوي من أجل الصعود لنهائي البطولة العالمية واللعب أمام العملاق الإسباني ريال مدريد الأربعاء المقبل.

وقال أبو مسلم، في تصريحات تليفزيونية: "الجيل الحالي حقق العديد من البطولات وتخطى الجيل الذي كان يتواجد مع مانويل جوزيه، ومتفائل من تركيز اللاعبين والحالة الموجودين عليها".

وتابع: "أرى أن كولر لن يجرى تغييرات كثيرة، والأفضل مشاركة أكرم توفيق في نصف الملعب، وباتشوكا فريق دفاعي ويلعب على المرتدة بشكل سريع".

وأكمل: "أحذر لاعبي الأهلي من الكرات الثابتة، وعندنا مشكلة فيها، ودخل مرمى الفريق في الفترة الأخيرة العديد من الأهداف من الكرات الثابتة".

وواصل: "مدرب بوتافوجو لم يحترم باتشوكا ومنح بعض اللاعبين راحة من أجل الاستعدادا لمواجهة ريال مدريد ووصله رسالة للاعبين أنهم سيحققون الفوز".

وأردف: "لاعبو باتشوكا أقوى في المعدلات البدنية وسيلعبون بضغط عالي على الأهلي، ويجب أن يكون تركيز لاعبي الأهلي في مباراة السبت ونسيان مواجهة ريال مدريد".

وعن الجمهور قال: "استقبال الفريق في قطر ليس غريبا على جماهير الأهلي، وهم رقم واحد وأتمنى تواجدهم بقوة في المدرجات والتشجيع بقوة للاعبين من أجل مساعدتهم".

وعن التشكيل قال: "محمد الشناوي في حراسة المرمي، وأمامه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله، وفي حالة رغبة كولر في الدفاع عليه الاعتماد على خالد عبدالفتاح، أم لو أراد الهجوم فالأفضل عمر كمال".

وأكمل: "في الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وأفشة، في وسط الملعب وأفشة يستطيع التحكم في المباراة وعنده من الخبرات ما يمكنه من التحكم في سير المباراة، وإمام عاشور يمتاز بالأداء الفردية ولاعبي باتشوكا أقوي، وفي الهجوم طاهر والشحات ووسام أبوعلي".

وواصل: "الأهلي قادر على الهجوم أمام باتشوكا أول المباراة، وأتوقع تألق حسين الشحات (المونديالي)، وأتوقع فوز الأهلي 1-0، ويسجل الهدف الشحات أو وسام أبوعلي، وأتمنة التوفيق لأفشة في المباراة خاصة وأنه فايق".

وأتم: "أي فريق مصري يشارك في بطولة يمثل مصر، وأي لاعب سابق أو مسئول لا يريد تشجيع الأهلي في البطولة عليه أن يذكر رأيه بعيدًا عن الشاشة حتى لا تحدث مشاحنات بين الجماهير، ويجب أن تكون مسئول عن كلمتك".