شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يستقبل وفد فيفا بمقر بعثة الأهلي في قطر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، المكلف بأعمال نائب رئيس النادي، اليوم وفداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال زيارته لمقر بعثة الأهلي في قطر؛ لمراجعة الإجراءات الإدارية للبعثة خلال إقامتها هناك استعدادا لخوض كأس التحدى.



وقام وفد الـ«فيفا» بمعاينة ملابس الفريق، ومراجعة التصاريح والتسجيل، والاطمئنان على سلامة كافة الإجراءات الإدارية للبعثة، وعدم وجود أي مخالفة فيما يخص الرعاية.

جاء ذلك بحضور حنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص، ووائل محمد، ومحمد أسامة، ممثلي الجهاز الإداري، وأحمد الطوخي، ممثلا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر الجاري مع الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في المباراة التي تقام اليوم على «ديربي الأمريكيتين» على ملعب 974 في قطر.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في قطر بعثة الأهلي بعد وصولها أمس إلى مطار ‏حمد الدولي، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كافة إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

ويترقب الأهلي نتيجة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين، لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.