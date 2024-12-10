شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يواصل التأهيل فى الأهلي للتعافي من الرباط الصليبي الخلفي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمد هاني لاعب الأهلي خوض برنامج تأهيلي على هامش مران الفريق الذي اُقيم صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملاعب النادي بمدينة نصر للتعافي من الإصابة الأخيرة التي كانت عبارة عن جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على مشاهدة مباراة الغد بين بوتافوجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" وباتشوكا المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية"، من أجل دراسة منافسه في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، ومعرفة نقاط القوة والضعف في المنافس، لوضع الخطة المنافسة للخصم المحتمل من الفريقين في موقعة نصف النهائي السبت المقبل.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

محمد هاني خلال التأهيل



محمد هاني يواصل التأهيل



محمد هاني

من ناحية أخرى ، طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من إدارة النادي تأجيل حسم ملف الرباعى "مصطفي أبو الخير وسمير محمد وكريم نيدفيد ويوسف أيمن" لاعبى الفريق بسبب ضغط المباريات التى تنتظر المارد الأحمر فى هذه المرحلة.

واقترب الرباعى السابق من مغادرة القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى المقبل بسبب خروجهم من الحسابات الفنية لكولر طوال الفترة الماضية.