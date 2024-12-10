شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسبة التصويت لإعلان هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة حتي 2028 والان مع تفاصيل الخبر

جاء حضور 113 عضو في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقامة حاليا في مقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر ليحتاج هاني أبوريدة فقط نسبة 25% من هذه النسبة للأدلاء بنعم له حتي يتم إعلان تنصيبه رئيسا لاتحاد الكرة بقائمته.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن أكتمال النصاب القانوني بحضور 113 عضو في عمومية اتحاد الكرة التي كانت تتطلب حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية .

وشهدت الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية ، وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لـ انتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح مما يعين فوز القائمة بالكامل .

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.