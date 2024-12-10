شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تعلن تتويج الزمالك بطلا لأفريقيا أمام كوتوكو والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر 1993، نجح فريق الكرة بنادى الزمالك فى التتويج بلقب بطل دورى الأبطال الأفريقى بعدما التقى فى النهائى مع أشانتى كوتوكو بطل غانا.

اللقاء النهائى كان من أصعب المباريات فى دورى الأبطال، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب والعودة 0-0 ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية ليحسمها الأبيض بصعوبة ليفوز 7-6.

اللقب فى هذا العام كان هو الثالث فى تاريخ الزمالك الذى يملك 5 ألقاب من نسخ هذه البطولة.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من: حسين السيد “نادر السيد” – حسين عبد اللطيف – هشام يكن – سامي الشيشيني – أشرف يوسف – عصام مرعي – “مصطفي إبراهيم” – اسماعيل يوسف – ايمانويل أمونيكي – خالد الغندور – عفت نصار – أيمن منصور.

سجل للزمالك عفت نصار و حسين عبد اللطيف وإيمانويل أمونيكي ومصطفي ابراهيم وسامي الشيشيني وأيمن منصور وأشرف يوسف و أضاع كل من خالد الغندور و اسماعيل يوسف، وتصدى نادر السيد لـ 3 ركلات جزاء من لاعبي كوتوكو.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.



وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ81 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.