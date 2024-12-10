شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد الجمعية العمومية اليوم لمناقشة الميزانية والحساب الختامى والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الجمعية العمومية لنادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدة بنود مهمة وعلى رأسها الميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات عن العام المنقضى، وكذلك الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر، واعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر، وكذلك النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء بواقع 15% وغيرها من البنود.

وكان ”الخليج 365” حصل على نسخة من ميزانية نادي الزمالك، والتى تضمنت المصروفات في النشاط الكروى مليار و41 مليونا و 991 الفا و 877 جنيها، مقابل 613 مليونا و 594 ألفا و 125 جنيها عن العام السابق، ووصل فائض العجز في النشاط 463 مليونا و 594 ألفا و 591 جنيها، يضاف لها إيجارات المحلات والفوائد البنكية، وإيرادات متنوعة، على أن يخصم منها مصروفات عمومية و إدارية، وأملاك و أصول ثابتة وفرق عملة و مخصص قضايا.

وبالتالي يكون فائض العجز العام 847 مليونا و 138 ألفا و 972 جنيها، بينما بلغت مصروفات القضايا الدولية بالنادى 39 مليونا و 428 ألفا و 8588 جنيها، في العام من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل 6 ملايين و 263 ألفا و 964 جنيها العام السابق.

وحددت إدارة النادى شروط حضور العمومية ومن يحق له حضورها والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى..

أن يكون عضو عامل مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون مسدد الاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وماعليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل.

ويتم التسجيل بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان باثبات الشخصية متمثل فى بطاقة الرقم القومى او رخصة القيادة او رخصة السلاح أو جواز السفر بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوي.

ويبدأ التسجيل فى عمومية الزمالك من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءا.