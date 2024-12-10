شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 – 12 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 – 12 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: كشف النقاب عن قائمة الأهلي المسافرة إلى قطر لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال ووصول بعثة الزمالك إلى القاهرة عائدة من نيجيريا وخوض بيراميدز تدريباته في تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

الأهلى يعالج أزمة إهدار الفرص قبل نصف نهائى كأس الإنتركونتيننتال

يعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وعجزه عن تسجيل أية أهداف في آخر مباراتين للفريق الأحمر، أمام البنك الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

على أبو جريشة ضمن المرشحين للجنة الفنية الجديدة باتحاد الكرة

دخل على أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق، دائرة المرشحين للانضمام إلى اللجنة الفنية الجديدة باتحاد الكرة التى ينوى مجلس الإدارة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة من تشكيلها.

صديق إيجولا ينضم لبعثة بيراميدز فى تونس رغم عدم القيد أفريقيًا

انضم النيجيري صديق إيجولا لمعسكر فريق نادي بيراميدز المقام بالعاصمة التونسية قبل مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

الشناوى وإبراهيم عادل ينتظمان فى تدريب بيراميدز بمعسكر تونس.. صور

انتظم الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل فى تدريبات فريق نادي بيراميدز بمعسكره الحالي فى العاصمة التونسية، قبل مواجهة الترجي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات 24 ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء، عقب العودة من نيجيريا مساء اليوم الإثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التعادل مع إنيمبا النيجيري فى الكونفدرالية

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من نيجيريا، عقب خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ثنائي الشباب يقتربان من قائمة الأهلي فى كأس إنتركونتيننتال.. واستبعاد أيمن

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى قطر غدا الثلاثاء، لخوض مباراة تنصف نهائي كأس الانتركونتيننال للأندية، حيث ينتظر الأهلي الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي من أجل تحديد منافسه في نصف نهائي بطولة العالم للقارات.

بيراميدز يفاوض محمد شريف لتدعيم الهجوم فى يناير

فتح مسئولو نادى بيراميدز خط مفاوضات مع محمد شريف ، مهاجم الخليج السعودى، لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق، فى ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن فريقه.