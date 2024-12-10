شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لشوقى غريب فى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر نادي غزل المحلة على تشكيل الجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب، الذي تولى المسؤولية الفنية، بهدف قيادة الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الممتاز.

وعقد نادي غزل المحلة مؤتمراً صحفياً فى الواحدة ظهر اليوم، الإثنين، لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة شوقي غريب الذي تولى المهمة خلفا لأحمد عيد.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

عبد العظيم الشورى: المدرب العام.

توفيق صقر: المدرب المساعد.

أسامة عبد الكريم: مدرب حراس المرمى.

عمر سعد: مدير شؤون اللاعبين.

كمال عبد الواحد: مدرب الأحمال.

صابر عيد: المتحدث الرسمي للفريق

ويسعى الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتقديم أداء قوي يُعيد غزل المحلة إلى الواجهة، مستفيدًا من خبرات الأسماء الجديدة التي انضمت للجهاز الفني.

وكان أحمد عيد عبد الملك قد أعلن الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة بالتراضي، بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق من الزمالك بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.