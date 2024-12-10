شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يعتمد توليفة بين الأساسيين والبدلاء فى مباريات زد بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد على خوض مباريات كأس الرابطة المصرية بتوليفة من اللاعبين الأساسيين والبدلاء، بدءا من مباراة غزل المحلة يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من كأس الرابطة.



ويرغب عبد العاطي في تشكيل توليفة من اللاعبين الأساسيين والبدلاء في ظل رغبته في المنافسة على الصعود إلى الأدوار النهائية وحصد كأس البطولة، لذا لن يعتمد على اللاعبين البدلاء فقط في تلك المنافسات ولكن كل اللاعبين سيكونون متاحين للعب في مباريات كأس الرابطة.

وينوي المدير الفني لزد منح الفرصة لكل اللاعبين في مباريات كأس الرابطة، لتكون فرصة من أجل تجهيز كل اللاعبين لمباريات الدوري، حيث يرى الجهاز الفني أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر بديل وكل اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق أساسيين.

يذكر أن زد يحتل المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وهزيمة.