شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، أولى القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة، بالتعاون مع الجامعات المصرية، القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة والتي تضم تخصصات " توعية صحية - تأهلية - طب بشري "، بإجمالي 30 قافلة شاملة تستهدف 30000 مستفيد من كافة المحافظات، وذلك للقرى الأكثر احتياجا وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر احتياجاً، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، انطلاقاً من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء والنهوض بتلك القري، من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة "وتنفيذاً لاستراتيجية مصر للتنمية 2030، موضحاً أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات وحملات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.



جانب من القافلة



جانب من حملة الوعية



القوافل التوعوية

وتهدف القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة إلى الارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجاً وتقديم الخدمات الصحية والندوات والحملات التوعوية و إكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي ، و رفع المستوى الصحي للمواطنين ورعايتهم وتوعيتهم.



وفي هذا السياق تم تنفيذ القافلة بمركز التنمية الشبابية بالحوامدية بمحافظة الجيزة و شملت (توعية صحية - تأهيلية - طب بشري ) ،وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ويقوم بتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتأهيلية والعلاجية نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات جامعة القاهرة وتضمنت القافلة تنفيذ حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد الفيروسات المعدية وتنظيم الأسرةَ