شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يخسر من بطل الكونغو ببطولة أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق سيدات سلة سبورتنج أمام نظيره cnss الكونغولى بنتيجة 61-59 فى ثانى جولات بطولة أفريقيا لأندية السلة سيدات.

وكان فريق سبورتنج قد فاز فى أولى المباريات أمام الأصدقاء بطل كوت ديفوار فى أول مباراة 65-49 على أن يلتقى مع ايه بى ار الرواندى بعد غد الثلاثاء.

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى وسبورتنج، حيث فاز الأهلى فى أول مباراة أمام إم فى ام، ويخوض فى الحادية عشرة مساء اليوم مباراته الثانية أمام فاب الكاميرونى.