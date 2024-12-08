شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق مباريات الجولة الـ5 بالدوري المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 05:30 ص

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الخميس 19 ديسمبر الجاري، حيث تخوض الأندية المصرية منافسات دور المجموعات ببطولتى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بجانب مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، الخميس، تأجيل لقاء الأهلي وسموحة، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز. وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي، إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل باستاد القاهرة الدولي، بدلا من يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس الإنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري

الخميس 19 ديسمبر

حرس الحدود & المصري البورسعيدى..5 مساء

طلائع الجيش & بتروجت ..5 مساء

الزمالك & سيراميكا ..8 مساء

الجمعة 20 ديسمبر

الجونة & إنبى..5 مساء

مودرن سبورت & البنك الأهلى..5 مساء

فاركو & زد إف سى .. 8 مساء

السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة & الاتحاد السكندري ..5 مساء

الإسماعيلى & بيراميدز..8 مساء



الخامسة

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هى بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.