شكرا لقرائتكم خبر عن كولر والشناوي يعاينان ملعب مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق على معاينة أرضية استاد أورلاندو الذي ‏يستضيف مباراة الغد بين الأهلي وأورلاندو في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك عقب ‏انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.‏

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على استاد أورلاندو، ويراجع المدير الفني مع لاعبيه عددا من ‏الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، والأدوار المكلف بها كل لاعب خلال المباراة.‏

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات عقب تخطي فريق جورماهيا الكيني، ثم حقق فوزه الأول في دور المجموعات على حساب ‏فريق استاد أبيدجان الإيفواري بأربعة أهداف مقابل هدفين.‏

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر غداً السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.