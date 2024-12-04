شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وأورلاندو فى جنوب أفريقيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير القلعة الحمراء موعد مباراة الأهلي واورلاندو بدوري الأبطال حيث ينتظر المارد الأحمر مواجهة قوية في بطولة دوري ابطال افريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين.

ويلعب الأهلي مع اورلاندو بيراتس في الثالثة من عصر يوم 7 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وفاز الأهلي على استاد ابيدجان الإيفواري بالقاهرة 4-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي ، كما فاز اورلاندو بيراتس على شباب بلوزداد 2-1 في الجزائر ضمن الجولة ذاتها.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.