شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح: قضية فراس شواط الوحيدة العالقة للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن التحديات التي تنتظر الإسماعيلي في ظل القضايا العالقة للنادي في الفيفا.

وقال عبد المسيح في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع برنامج الهدف: "سيتم التواصل مع كل الللاعبين لمحاولة تقسيط الغرامات المستحقة، ولم يتبق قضية مفتوحة حتى الآن سوى قضية فراس شواط".

وتابع: "هناك لاعبون لم يلعبوا للإسماعيلي مطلقا ومع ذلك لهم قضايا عالقة في الفيفا مثل نور الدين الزاموري، وسنحاول حل هذه القضايا في القريب العاجل".

وأوضح: "الإسماعيلي سيتم حرمانه من القيد فترتين وهذا أمر منتهٍ، لكننا نبحث عن الفترة التي تلى ذلك، ونتمنى أن نجد الحلول".

وأعرب عن رضاه عن قرار المحكمة الرياضية "كاس"، في الاستئناف المقدم من المحامي السويسري ألكسندر روفنين، وكيلاً عن النادي الإسماعيلي، ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائري محمد بن خماسة.

وقررت كاس تسديد النادي الإسماعيلي للاعب مبلغ قدره 373 ألف دولار أمريكي فقط لا غير.

وختم: "استأنفنا يوم 19 سبتمبر 2023 ضد القرار الصادر من غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتاريخ 20 يوليو 2023، والذي كان يلزم النادي الإسماعيلي بمنح اللاعب مبلغ يقارب مليون و900 ألف دولار أمريكي، لتقرر المحكمة في حكمها النهائي بتخفيض المبلغ ليصبح 373 ألف دولار فقط لا غير".