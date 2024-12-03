شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى: العقوبات المنتشرة فى وسائل التواصل غير صحيحة.. والكاس كان والدا وليس مدربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن العقوبات المنتشرة حاليا فى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى غير صحيحة، وأن القرارات سيتم إعلانها خلال الأسبوع الجارى.

وقال إيهاب الكومى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "العقوبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعية غير صحيحة وقرارات لجنة الانضباط لم تعلن حتى الآن وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية مشواره حتى لا نترك أى شيء للمجلس الجديد، لكى يبدأ بشكل صحيح وبدون ضغوط".

وأضاف: "تحدث مع جمال علام وسألته عن العقوبات المنتشرة قال لى لم نعلن أى شيء وهى غير صحيحة، وسيتم الإعلان عن عقوبات لجنة الانضباط قبل رحيلنا وقبل تسليم المهمة للمجلس الجديد".

وعن أحمد الكأس، قال الكومى: "أحمد الكأس كان والد وليس مدربا لجميع اللاعبين، وآن الأوان أن يأخذ أحمد الكاس حقه بعد فترة كبيرة لم يأخذ حقه، وإن شاء الله المجلس الجديد يمنحه حقه ويسانده".

وتابع: "الهزيمة من المغرب كانت صعبة على الجميع وليلة لم ينم فيها أحد، وحاولنا إخراج اللاعبين من الحالة التى سيطرة عليهم وكنا نجتمع معهم فى كل الأوقات حتى تحقق اللقب".