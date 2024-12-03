شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى: العقوبات المنتشرة فى وسائل التواصل غير صحيحة.. والكاس كان والدا وليس مدربا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "تحدث مع جمال علام وسألته عن العقوبات المنتشرة قال لى لم نعلن أى شيء وهى غير صحيحة، وسيتم الإعلان عن عقوبات لجنة الانضباط قبل رحيلنا وقبل تسليم المهمة للمجلس الجديد".
وعن أحمد الكأس، قال الكومى: "أحمد الكأس كان والد وليس مدربا لجميع اللاعبين، وآن الأوان أن يأخذ أحمد الكاس حقه بعد فترة كبيرة لم يأخذ حقه، وإن شاء الله المجلس الجديد يمنحه حقه ويسانده".
وتابع: "الهزيمة من المغرب كانت صعبة على الجميع وليلة لم ينم فيها أحد، وحاولنا إخراج اللاعبين من الحالة التى سيطرة عليهم وكنا نجتمع معهم فى كل الأوقات حتى تحقق اللقب".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز