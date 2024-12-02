شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى وبن حمودة يقودان هجوم غزل المحلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك ، المقرر لها بعد قليل على ملعب غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.وجاء تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك كالتالى..
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: يحيى زكريا – أحمد فتحي كاستلو – عمرو الجزار – أسامة النجار.
خط الوسط: موري توريه – خالد الاخميمي – محمد بن شرقي.
خط الهجوم: عبده يحيى – محمد بن حمودة – إبراهيم حسن.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد النفراوي ويوسف حسن ومحمد جابر ومحمد حمدي زكي ومحمد أشرف ومحمد عصام وعبد الرحيم عموري وحميد فتاو وعبد الرحمن صميدة.
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