شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى وبن حمودة يقودان هجوم غزل المحلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك ، المقرر لها بعد قليل على ملعب غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: يحيى زكريا – أحمد فتحي كاستلو – عمرو الجزار – أسامة النجار.

خط الوسط: موري توريه – خالد الاخميمي – محمد بن شرقي.

خط الهجوم: عبده يحيى – محمد بن حمودة – إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد النفراوي ويوسف حسن ومحمد جابر ومحمد حمدي زكي ومحمد أشرف ومحمد عصام وعبد الرحيم عموري وحميد فتاو وعبد الرحمن صميدة.