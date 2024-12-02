شكرا لقرائتكم خبر عن 116 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة قبل لقاء الليلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الزمالك وغزل المحلة تقام في الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

الزمالك واجه غزل المحلة في 116 مباراة بمختلف المسابقات قبل لقاء الليلة ، فاز الزمالك في 71 مباراة، وتعادل في 28 مباراة، وخسر في 17 مباراة، سجل الزمالك 179 هدفًا فى شباك غزل المحلة، واستقبل 71 هدفًا ، وأول مواجهة جمعت الفريقين في الدوري كانت فى 7 سبتمبر 1956 وفاز الزمالك بنتيجة 5 – 2.

مباراة الليلة تحمل الرقم 100 بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز ، الزمالك حقق 60 انتصارًا على المحلة في الدوري، وخسر 14 مباراة، وحسم التعادل 25 مواجهة.

أكبر انتصار حققه الزمالك على غزل المحلة كان بنتيجة 6 – 1 وتكرر مرتين في 1957 و2011، والزمالك هو من حسم آخر مواجهة جمعته بغزل المحلة بهدفين نظيفين في يونيو من عام 2023.

واستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالموسم الجاري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام المصري بهدف نظيف، فيما استهل فريق غزل المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل سلبياً أمام الإسماعيلي، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً الفوز على الجونة بهدف نظيف فى الجولة الماضية.

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين.