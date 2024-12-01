شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير رجل مباراة الأهلى والبنك بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

فاز مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى بلقب رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، في المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة الثامنة في صدارة ترتيب جدول الدوري، بينما وصل البنك الأهلي إلى النقطة الثانية فى المركز الـ16 بجدول المسابقة.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب البنك الأهلي الذي حاول شن هجوم على الأهلي، وهدد مرماه عن طريق أنور في الدقيقة الثالثة ولكن تصدى لها مصطفى شوبير، فيما أنقذ شوبير فرصة جديد للبنك في الدقيقة الخامسة.

وأهدر ياو أنور فرصة هدف محقق للبنك الأهلي في الدقيقة 16 بعد هجمة مرتدة خطيرة على مرمى الفريق الأحمر، وأهدر حسين الشحات فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 26 بعد انفراد بالمرمى ولكن تصدى لها البلعوطي.

وهدد ياسر إبراهيم مرمى البنك الأهلي برأسية في الدقيقة 35 بعد متابعته لركلة ركنية، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى البلعوطي، وتوقف اللعب في الدقيقة 37 نتيجة إصابة أحمد ياسر ريان وبعدها غادر الملعب في تغيير اضطراري وشارك بدلا منه جريندو في الدقيقة 41، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

أجرى الأهلي تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول عمرو السولية بدلا من أحمد نبيل كوكا، للسيطرة على منطقة وسط الملعب التي شهدت تفوقا للبنك الأهلي طوال الشوط الأول، وسدد السولية تصويبة من داخل منطقة جزاء البنك في الدقيقة 52 ولكن ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وهدد كهربا مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 68 ولكن ضربت كرته في قدم المدافع وتحولت إلى ركنية، وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 70 بنزول رضا سليم وعمر كمال بدلا من بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح، وأجرى البنك الأهلي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 74 بنزول سيرجي أكا بدلا من محمد فتحي للإصابة.

وأحرز الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 74 عن طريق رامي ربيعة، قبل أن يتم إلغاء الهدف من قبل غرفة الفار بداعي وجود لمسة يد على ربيعة الكرة التي سبقت الهدف، وأهدر كهربا فرصة هدف محقق في الدقيقة 85 بعدما سدد الكرة ولكن أنقذها البلعوطي.

وأجرى الأهلي تغييرين بنزول في الدقيقة 86 بنزول كريم الدبيس وسمير محمد، وأهدر كهربا فرصة جديدة في الدقيقة 87 بعد تصويبة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى البنك الأهلي، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية المباراة.