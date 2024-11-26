شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالفتاح: لا توجد مباراة سهلة فى أفريقيا.. ونلعب بشخصية البطل والان مع تفاصيل الخبر

يري خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي أن مباريات دوري ابطال أفريقيا لا يوجد فيها لقاءات سهلة، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة مميزة أمام ستاد أبيدجان الايفواري بعد الفوز عليه برباعية مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي أول 3 نقاط فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفوارى بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إنطلاق مشوار الفريقين بدور المجموعات للبطولة القارية.

وقال خالد عبد الفتاح للصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر فيس بوك:" لايوجد مباراة سهلة في افريقيا وكنا مركزين اوي علي المكسب عشان نعوض التعادل مع الاتحاد السكندري في الدوري".

ويضيف لاعب الأهلي :"مباراة أورلاندو صعبة عشان مشوار طويل وسفر لكن نتمني ربنا يوفقنا ونكسب ونحافظ علي صدارة المجموعة ..كلنا علي قلب رجل واحد ومتعودين علي البطولة دي ..بنتمرن وبنعمل اللي علينا وبنلعب دايما بشخصية البطل".

ويضيف خالد عبد الفتاح:"لما بغير مركزي مع الأهلي بعمل تخيلات في دماغي قبل الماتش عشان اقدر اعمل مباراة كبيرة ".

سجل رباعية الأهلى، كهربا (هدفين) في الدقيقتين 14 و49 وهدف لكل من ، أفشة في الدقيقة 21 وحسين الشحات في الدقيقة 26، فيما سجل ثنائية الضيوف ، كلاً من كاسوم كونى وروجير اسالى في الدقيقتين 30 و55 .

ينافس الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوى، خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ، فيما بدأ ستاد أبيدجان رحلته بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطي عقبة تونجيث السنغالي 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ثم تخطى عقبة ميلو بطل غينيا في الدور الثاني للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف.