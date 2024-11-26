شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: مشاركة الأهلى فى كأس القارات للأندية فخر وإنجاز لنادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى السابق أن مشاركة الأهلى فى البطولة الدولية إنجاز آخر يُحسب للنادى المصرى العريق ويعزز مسيرته الحافلة بالبطولات، منوهاً بأن التواجد فى بطولة مرموقة بهذا الحجم مصدر فخر واعتزاز للنادى وجماهيره، وإنجاز آخر فى تاريخ نادى القرن.

وأشار جمعة، فى تصريحات خلال لقاء مع اللجنة المنظمة لكأس إنتركونتيننتال، إلى أن البطولة تعد امتداداً للإنجازات التى حققتها دولة قطر فى استضافة البطولات الكبرى، موضحاً أنها تمثل منصة لإلقاء الضوء على الأندية العربية وجذب مزيد من الاهتمام بها، كما تشكل حافزاً لتطوير كرة القدم فى العالم العربى، مع تنافس الأندية لتحسين مستوى أدائها سعياً للمشاركة فى الأحداث الدولية والعالمية أسوة بغيرها من الأندية.

وفى هذا السياق قال جمعة: "تمكنت دولة قطر من الوصول إلى العالمية بعد الاستضافة المبهرة لكأس العالم 2022، وتحقيق نجاح من الصعب تكراره فى النسخ المقبلة من الحدث الكروى".

وخلال لقاء فى استاد 974 المونديالى مع اللجنة المنظمة لكأس إنتركونتيننتال، الذى يستضيف مباراتين من ثلاث ستقام فى الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر المقبل؛ أعرب جمعة عن أمله بأن يقدم النادى أداءً يلبى تطلعاته الطموحة، وأن يكون الحظ حليفاً له للعبور إلى المواجهة مع النادي الملكي ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وعن دور المشجعين في دعم ناديهم، قال جمعة إن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة في قطر، وأن المشجعين يتطلعون لتقديم كل الدعم والمؤازرة للمارد الأحمر، وأضاف: "جماهير الأهلي هي المحرك لجميع النجاحات التي يحققها النادي، وهي الدافع الذي يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من أداء. من أرض قطر أوجه دعوة للمشجعين لدعم ومؤازرة الأهلي في هذا المحفل الرياضي الدولي".