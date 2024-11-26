شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يصحح أخطاء مهاجمى الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يركز الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني في مران اليوم علي تصحيح أخطاء اللاعبين في التعامل مع الهجمات أمام مرمي المنافسين قبل مواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في انطلاق مشواره بدور المجموعات في الكونفيدرالية.

تقام مباراة الزمالك أمام بلاك بولز الموزمبيقي في تمام الساعة 9:00 من مساء غدا الأربعاء بإستاد القاهرة في افتتاح دور المجموعات ويتم نقل المباراة فضائيا عبر قنوات بي إن سبورتس ويتم بثها عبر التردد الأرضي لقنوات أون تايم سبورتس .

جوميز حرص علي مشاهدة مباراة الزمالك والمصري أكثر من مرة للوقوف علي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين رغم سيطرة الفريق علي الكرة إلا أنه فشل في الوصول لشباك المصري مما جعل هناك تخوف لدي الجهاز الفني من تكرار ذلك في المباريات القادمة ويسعي لفك طلاسم الدفاع الذي يواجهه.

وسيكون لمهاجمي الزمالك دور بارز في تدريبات الفريق من خلال انفراد جوميز بهم لمنحهم دروس خاصة في التعامل مع الهجمات التي لاحت للفريق خاصة ان الفريق يفتقد في مباراة الغد بعض اللاعبين في مقدمتهم ناصر ماهر للإصابة و محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي بسبب الإيقاف من الاتحاد الإفريقي.

يختتم الزمالك استعداداته مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب النادي بميت عقبة استعدادا للقاء بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفيدرالية علي أن يكون هناك مؤتمر صحفي للمدير الفني للفريق الأبيض للحديث عن المباراة.