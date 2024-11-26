شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلى يصلون البحرين لخوض كأس السوبر وسط استقبال رسمى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت، منذ قليل، بعثة فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى برئاسة الدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة إلى مطار البحرين الدولى لخوض منافسات بطولتى كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر المصرى البحرينى.

حظيت بعثة الأهلى باستقبال حافل من جانب سفيرة مصر بالبحرين ريهام خليل، وكل من المستشار أيمن عمار نائب السفيرة، والقنصل على قاسم، ونادر العوضى نائب رئيس الاتحاد البحرينى لكرة السلة، ومحمد عبد الصمد عضو الاتحاد وأمين الصندوق، وأحمد حافظ الأمين العام للاتحاد.

وحرص مسئولو السفارة المصرية واتحاد كرة السلة البحرينى على استقبال لاعبى الأهلى بباقات الورود والتقاط صورة تذكارية مع أفراد البعثة، وأكدت السفيرة المصرية أن تواجد بعثة الأهلى فى البحرين يشكل حدثًا مهمًا لما يحظى به النادى من شعبية كبيرة فى البلد الشقيق، وكذلك يعد محطة هامة للتواصل والتنافس الرياضى بين البلدين.

ويلتقي رجال سلة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري أمام الاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر الجاري، وعلى الجهة المقابلة يلتقي فريقا الأهلي والمنامة البحرينيين في لقاء كأس السوبر البحريني، على أن يتقابل الفريقان الفائزان من المباراتين في بطولة كأس السوبر المصري البحريني يوم 30 نوفمبر.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي المشاركة في بطولة كأس السوبر 14 لاعبًا وهم: عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى مكاوي وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًا وأحمد الجارحي مدربًا عامًا ورامي الدياسطي مدربًا وطارق الغنام مديرًا للفريق ووليد الخراط إداري الفريق ومحمد جاد راغب طبيب الفريق وأحمد حسن عبده أخصائي العلاج الطبيعي ومحمد عز الدين أخصائي التأهيل البدني ومحمد عيسى إخصائى التدليك وعلاء لطفى أخصائى إحصاء وطارق الحسينى المعد البدنى وشهاب كمال أخصائى التغذية وحامد عبد الحفيظ مسئول الخدمات.