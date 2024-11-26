شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى واستاد أبيدجان فى دورى الأبطال قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع نظيره استاد أبيدجان الإيفوارى، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

الأهلى، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد.

فيما بدأ استاد أبيدجان رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة تونجيث السنغالى 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق، ثم تخطى عقبة ميلو بطل غينيا في الدور الثانى للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف.



مشوار الأهلى واستاد ابيدجان



ويتطلع الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.